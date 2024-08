Meteo San Giuliano Terme, le previsioni per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a San Giuliano Terme indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con poche nuvole e una temperatura che oscillerà tra i 25°C e i 33°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che potranno raggiungere i 34°C. Anche la sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature intorno ai 28°C.

Le prime ore della giornata, a partire dalla notte, saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli che si manterranno intorno ai 24°C. L’alba vedrà la presenza di poche nuvole con una leggera brezza proveniente dall’Est. Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 15%. Le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo i 27,5°C verso le 07:00 e i 30,3°C verso le 08:00.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 14-15%. Le temperature massime saranno registrate tra le 13:00 e le 15:00, con valori che potranno superare i 33°C. Nel tardo pomeriggio e durante la sera, il cielo rimarrà sereno con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 28°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme per Mercoledì 14 Agosto indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal caldo e di evitare le ore più calde della giornata per attività all’aperto. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.5° perc. +23.9° Assenti 4.9 E max 5.1 Levante 77 % 1011 hPa 4 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 6.3 E max 6.5 Levante 77 % 1010 hPa 7 poche nuvole +27.5° perc. +28.3° Assenti 5.8 E max 6.3 Levante 55 % 1011 hPa 10 poche nuvole +33.6° perc. +34.1° Assenti 8 OSO max 6.3 Libeccio 37 % 1011 hPa 13 poche nuvole +33.4° perc. +34.6° Assenti 13.5 O max 10 Ponente 41 % 1011 hPa 16 poche nuvole +31.4° perc. +32.9° Assenti 10.4 O max 11.3 Ponente 48 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24.8° perc. +25.4° Assenti 4.1 OSO max 4.8 Libeccio 80 % 1011 hPa 22 nubi sparse +23.2° perc. +23.8° Assenti 5.5 E max 5.8 Levante 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:19

