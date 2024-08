Meteo Sesto Fiorentino, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Sesto Fiorentino prevedono una giornata caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa e un graduale calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est e un’umidità del 49%.

Al risveglio, al mattino, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 28%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una leggera brezza proveniente sempre da Nord Est. L’umidità sarà del 37%.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di circa +36°C, con una leggera brezza che soffierà da Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 22%.

In serata, la situazione non cambierà, con un cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +26°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a mantenere un livello di umidità intorno al 44%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto Fiorentino indicano un aumento della copertura nuvolosa durante la giornata di Sabato 31 Agosto, con temperature massime che si manterranno elevate ma in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. L’umidità rimarrà costante, mentre la brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a rendere il clima piacevole nonostante il caldo.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.1° perc. +24.9° Assenti 5 NE max 5.1 Grecale 48 % 1016 hPa 4 cielo sereno +24.1° perc. +23.7° Assenti 5.7 NE max 6.9 Grecale 45 % 1016 hPa 7 nubi sparse +28.2° perc. +27.6° Assenti 4.4 NE max 7.2 Grecale 37 % 1016 hPa 10 nubi sparse +34.3° perc. +33° Assenti 6 NE max 11.6 Grecale 26 % 1016 hPa 13 cielo coperto +36° perc. +34.5° Assenti 11.2 NE max 11.1 Grecale 22 % 1015 hPa 16 cielo coperto +34.3° perc. +32.9° Assenti 11.7 NE max 12.1 Grecale 25 % 1014 hPa 19 cielo coperto +28.3° perc. +27.9° Assenti 5.8 NNE max 8.2 Grecale 39 % 1015 hPa 22 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.3 NE max 7 Grecale 43 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:48

