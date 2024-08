Previsioni Meteo Abbiategrasso: il bollettino per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto ad Abbiategrasso prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90% alle 7:00 e si manterrà intorno all’85% fino alle 8:00. Le temperature saranno piuttosto miti, con valori che si attesteranno intorno ai +23,7°C alle 7:00 e saliranno fino a +27,4°C alle 9:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori che toccheranno i +28°C.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori intorno al 90% fino alle 9:00. Le temperature continueranno a salire, con punte di +29,8°C alle 11:00. L’umidità si attesterà intorno al 45%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 13:00. Le temperature massime saranno di +31,5°C alle 14:00, con una percezione di caldo leggermente inferiore. L’umidità si manterrà intorno al 40%, mentre la pressione atmosferica inizierà a diminuire leggermente, attestandosi sui 1012hPa.

Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa si diraderà leggermente, con valori intorno al 65% alle 18:00. Le temperature caleranno gradualmente, arrivando a +22,8°C alle 23:00. La probabilità di pioggia aumenterà verso sera, con una previsione di pioggia leggera alle 21:00 e una probabilità del 63% di precipitazioni alle 22:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 25 Agosto ad Abbiategrasso indicano una giornata con cielo coperto e temperature in aumento fino al primo pomeriggio, seguite da un graduale calo termico verso sera. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica subirà una lieve diminuzione. Si consiglia di prestare attenzione alla probabilità di pioggia verso sera e di vestirsi adeguatamente in base alle variazioni climatiche previste.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.8° perc. +21.9° prob. 17 % 5.7 O max 9.5 Ponente 70 % 1014 hPa 3 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° prob. 3 % 5.3 OSO max 7.5 Libeccio 78 % 1014 hPa 6 nubi sparse +21.8° perc. +22° prob. 3 % 4.8 OSO max 8.7 Libeccio 75 % 1015 hPa 9 cielo coperto +27.4° perc. +28° prob. 5 % 6.7 SO max 6.9 Libeccio 54 % 1015 hPa 12 cielo coperto +30.7° perc. +30.6° prob. 5 % 7.5 SSO max 5.9 Libeccio 41 % 1013 hPa 15 nubi sparse +31.4° perc. +31.3° prob. 6 % 5.5 S max 4.7 Ostro 39 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27.4° perc. +28.2° prob. 12 % 4 S max 7.9 Ostro 55 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +24.3° perc. +24.5° 0.13 mm 5.3 O max 8 Ponente 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 20:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.