Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani venerdì 2 agosto

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Bollate mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese temperature elevate e cielo completamente sereno. Verso sera, invece, sono previste precipitazioni leggere.

Nella mattina di Venerdì 2 Agosto a Bollate, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,7°C, con una percezione di calore leggermente superiore a +23,2°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 2km/h provenendo da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 83% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio a Bollate, il cielo sarà completamente sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +33,8°C, con una percezione di calore di +32,6°C. Il vento sarà leggero, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,8km/h provenienti da Sud. L’umidità si attesterà intorno al 43% e la pressione atmosferica sarà di 1006hPa.

Nella sera di Venerdì 2 Agosto a Bollate, sono previste precipitazioni leggere con una copertura nuvolosa variabile tra il 33% e il 49%. Le temperature si abbasseranno, raggiungendo i +21,8°C, con una percezione di calore di +21,3°C. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di 14,4km/h. L’umidità aumenterà fino all’85% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Bollate, si prevede un leggero peggioramento delle condizioni atmosferiche con possibili precipitazioni anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo per organizzare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +22.1° perc. +22.7° 1.21 mm 2.6 ESE max 5.9 Scirocco 87 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +22.1° prob. 54 % 5.1 ENE max 11.1 Grecale 93 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.7° perc. +23.2° prob. 50 % 2 ENE max 4.9 Grecale 83 % 1010 hPa 9 cielo sereno +28.6° perc. +29.8° prob. 2 % 4.8 SSE max 3 Scirocco 56 % 1009 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +33° Assenti 9.7 S max 7.9 Ostro 44 % 1008 hPa 15 cielo sereno +32.4° perc. +33.8° prob. 4 % 11.4 SSO max 9 Libeccio 44 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +29.3° perc. +30.9° 0.15 mm 3.1 SSO max 9.5 Libeccio 56 % 1005 hPa 21 nubi sparse +23.8° perc. +24° prob. 53 % 9.8 N max 16.5 Tramontana 71 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:46

