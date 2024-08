Previsioni Meteo Milano: il bollettino per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Venerdì 16 Agosto a Milano si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, con temperature che oscilleranno tra i +22,6°C e i +32,5°C.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, ci saranno nubi sparse con una percentuale di copertura che varia tra il 69% e l’84%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con una diminuzione della copertura nuvolosa rispetto alla notte. Le temperature aumenteranno gradualmente, arrivando a toccare i +31,4°C verso le 10:00.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà più coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32,5°C.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le nuvole si diraderanno nuovamente, con una copertura che si attesterà intorno al 20%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi comunque sopra i +24°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Milano, si prevede un leggero aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni improvvisi del meteo e tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.9° perc. +24.2° prob. 5 % 4.7 O max 4.9 Ponente 69 % 1016 hPa 3 nubi sparse +22.9° perc. +23.1° prob. 4 % 6.2 SO max 7.5 Libeccio 73 % 1015 hPa 6 nubi sparse +24.1° perc. +24.4° prob. 11 % 3.6 OSO max 5 Libeccio 69 % 1016 hPa 9 nubi sparse +29.4° perc. +30.2° prob. 3 % 5.1 S max 3.9 Ostro 50 % 1016 hPa 12 nubi sparse +29.7° perc. +30.6° Assenti 9.9 S max 9.3 Ostro 50 % 1014 hPa 15 nubi sparse +32.5° perc. +32.6° prob. 6 % 7 S max 6.8 Ostro 38 % 1013 hPa 18 nubi sparse +29.1° perc. +29.5° prob. 17 % 4.3 SSO max 6.4 Libeccio 48 % 1012 hPa 21 nubi sparse +25.7° perc. +26° prob. 23 % 7.6 OSO max 17.2 Libeccio 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 20:24

