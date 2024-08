Previsioni Meteo Savona: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Savona per Venerdì 9 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio si potranno osservare poche nuvole.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +30°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. L’umidità sarà intorno al 60% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora sereno con poche nuvole sparse. Le temperature massime raggiungeranno i +31°C con una leggera brezza da Sud-Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 57% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +26°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 6-8km/h. L’umidità sarà intorno al 75% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Savona indicano una giornata prevalentemente soleggiata con temperature estive e stabili. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di godersi il bel tempo in riva al mare o in giro per la città. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Savona.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.8° perc. +25.4° Assenti 6.8 NO max 6.5 Maestrale 78 % 1015 hPa 3 cielo sereno +24.4° perc. +25° Assenti 8.2 NNO max 9.1 Maestrale 81 % 1015 hPa 6 cielo sereno +25.6° perc. +26.2° Assenti 8.8 NNO max 11.6 Maestrale 77 % 1015 hPa 9 cielo sereno +29.6° perc. +31.9° Assenti 5.5 E max 8.7 Levante 59 % 1016 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +33.9° prob. 1 % 7.9 SSE max 8.2 Scirocco 55 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.7° perc. +33.6° prob. 9 % 7 SSO max 8.1 Libeccio 57 % 1015 hPa 18 nubi sparse +27.5° perc. +29.9° prob. 5 % 0.8 OSO max 2.2 Libeccio 72 % 1015 hPa 21 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.9 NO max 5.9 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 20:36

