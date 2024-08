Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Torino si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 20-30%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità moderate dai quadranti settentrionali, con raffiche leggere.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si libererà dalle nuvole e il sole farà la sua comparsa, portando a una graduale salita delle temperature. Nel primo pomeriggio, il cielo sarà sereno e la copertura nuvolosa sarà assente, con temperature che raggiungeranno i +30°C. Il vento sarà debole e le condizioni di umidità si manterranno intorno al 50-60%.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai +30°C. Il vento sarà leggero e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50%. Al tramonto, la situazione meteorologica tenderà a cambiare, con l’arrivo di nuvole sparse e una leggera diminuzione delle temperature.

Nella serata, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto con probabilità di precipitazioni intorno al 70-80%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +23°C. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenute rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Torino mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche, con piogge leggere nelle prime ore del giorno seguite da un miglioramento delle condizioni con cielo sereno e temperature elevate nel corso della giornata. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e sera è previsto un aumento della nuvolosità e delle probabilità di pioggia. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente l’evolversi della situazione meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.98 mm 6 NO max 5.5 Maestrale 85 % 1008 hPa 3 pioggia leggera +19.5° perc. +19.8° 0.62 mm 4.2 N max 4.9 Tramontana 87 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.25 mm 3.5 NO max 4.8 Maestrale 83 % 1009 hPa 9 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.8 SE max 3.6 Scirocco 62 % 1009 hPa 12 cielo sereno +29.7° perc. +30.6° prob. 4 % 5.6 ESE max 5.3 Scirocco 50 % 1008 hPa 15 cielo sereno +30.5° perc. +31.4° prob. 23 % 4.5 ESE max 4.1 Scirocco 48 % 1007 hPa 18 poche nuvole +27.4° perc. +29° prob. 35 % 0.8 SSO max 2.9 Libeccio 65 % 1007 hPa 21 nubi sparse +23.5° perc. +23.8° prob. 21 % 3 N max 4.5 Tramontana 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:49

