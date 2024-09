Meteo Agrigento, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Agrigento si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con piogge leggere che si presenteranno soprattutto durante le ore della mattina e parte del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 22°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con intensità variabile.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e non si prevederanno precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, intorno agli 8 km/h, con una leggera brezza.

Nella mattina, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno sui 19-20°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’82%. La pioggia si presenterà con intensità variabile, con accumuli che potranno raggiungere i 0.9 mm. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità di circa 7-10 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge leggere persisteranno, con temperature che scenderanno leggermente fino a 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e si registreranno accumuli di pioggia che varieranno tra 0.12 mm e 0.87 mm. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Il cielo si schiarirà, passando da coperto a poche nuvole. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 19°C. L’umidità rimarrà alta, ma le precipitazioni saranno assenti, permettendo una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Agrigento indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e temperature miti, seguita da un miglioramento delle condizioni nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, ma per ora, la situazione sembra stabilizzarsi verso un clima più sereno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° prob. 11 % 8.8 E max 10.4 Levante 80 % 1015 hPa 4 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° prob. 27 % 9.2 E max 10.5 Levante 82 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.9 mm 7 E max 10.2 Levante 82 % 1014 hPa 10 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° prob. 62 % 10.5 ESE max 12.9 Scirocco 73 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +20.7° perc. +20.8° 0.87 mm 10.9 S max 11.6 Ostro 79 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 80 % 3.5 O max 5 Ponente 80 % 1013 hPa 19 poche nuvole +19.2° perc. +19.4° Assenti 5.5 OSO max 6.1 Libeccio 86 % 1015 hPa 22 poche nuvole +18.9° perc. +19.1° Assenti 6.9 NO max 7.7 Maestrale 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:56

