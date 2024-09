Meteo Albenga, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Albenga si preannuncia una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo variabili. Nella notte, si registreranno temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Tuttavia, nel corso della mattina, le temperature saliranno ulteriormente, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno, mantenendo un cielo prevalentemente sereno.

Nel pomeriggio, si verificheranno delle leggere piogge, con precipitazioni che si presenteranno sotto forma di pioviggine. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre il vento si farà sentire con una velocità di circa 13 km/h. La sera porterà un miglioramento, con schiarite e un abbassamento delle temperature a circa 16°C.

Durante la notte successiva, si assisterà a un cielo sereno con temperature che scenderanno nuovamente, mantenendo un clima fresco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga indicano un sabato con un inizio promettente, ma con la possibilità di piogge nel pomeriggio. I giorni successivi potrebbero continuare a presentare condizioni variabili, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Si raccomanda di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, specialmente per quanto riguarda le precipitazioni nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° prob. 6 % 25.9 SO max 33.9 Libeccio 73 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +16.8° perc. +16.4° 0.17 mm 11.2 NO max 12.4 Maestrale 75 % 1005 hPa 6 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° prob. 23 % 9.1 NNO max 10.7 Maestrale 74 % 1007 hPa 9 cielo sereno +19.4° perc. +19° prob. 6 % 17.5 NNE max 25.3 Grecale 59 % 1010 hPa 12 cielo sereno +21° perc. +20.5° prob. 5 % 22.9 NE max 25.6 Grecale 54 % 1011 hPa 15 cielo sereno +20.5° perc. +20° prob. 5 % 7.8 SSE max 6.8 Scirocco 53 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +17.6° perc. +17.3° 0.18 mm 10.3 OSO max 11.4 Libeccio 73 % 1014 hPa 21 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° prob. 14 % 10.1 N max 9.9 Tramontana 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 19:08

