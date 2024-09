Meteo Castrovillari, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castrovillari di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 24,6°C nel corso della mattina, mentre nel pomeriggio si attesterà intorno ai 23,1°C. Le condizioni di copertura nuvolosa varieranno, ma si prevede che il cielo rimanga per lo più sereno, con qualche nube sparsa in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, Castrovillari si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 1%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, e le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 4%.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con un incremento della temperatura che raggiungerà i 24,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 1%, garantendo così un’ottima visibilità. La velocità del vento si attesterà tra i 9 e i 15 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 39%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con il cielo ancora sereno e una temperatura che scenderà a 23,1°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere assente, mentre la velocità del vento si manterrà su valori simili a quelli della mattina. Le probabilità di pioggia rimarranno molto basse, attorno al 6%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un leggero cambiamento: il cielo diventerà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 79%. Le temperature scenderanno fino a 16,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e le probabilità di precipitazioni continueranno a essere assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castrovillari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa nel fine settimana, con possibilità di qualche pioggia leggera. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.5° perc. +15.2° prob. 4 % 9.6 ONO max 10.7 Maestrale 82 % 1015 hPa 3 poche nuvole +15.6° perc. +15.3° prob. 33 % 8.6 O max 9.8 Ponente 83 % 1014 hPa 6 poche nuvole +17.6° perc. +17.3° prob. 32 % 9.1 O max 13.2 Ponente 75 % 1014 hPa 9 cielo sereno +23° perc. +22.5° prob. 25 % 12.5 OSO max 18.1 Libeccio 45 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24.6° perc. +24.2° prob. 21 % 15.4 OSO max 21.3 Libeccio 39 % 1013 hPa 15 cielo sereno +23.1° perc. +22.6° prob. 6 % 12 OSO max 14.1 Libeccio 42 % 1013 hPa 18 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° prob. 3 % 8.9 ONO max 9.9 Maestrale 68 % 1015 hPa 21 nubi sparse +16.6° perc. +15.9° Assenti 7.3 ONO max 7.8 Maestrale 62 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:52

