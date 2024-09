Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20°C e i 24,7°C. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’aria più fresca, mentre l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Durante la notte, il meteo si presenterà inizialmente con cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 92% e una temperatura di 20,5°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. La temperatura percepita rimarrà pressoché costante, intorno ai 20°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 5,8 km/h e i 9,3 km/h, proveniente principalmente da Nord.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una temperatura che salirà fino a 24,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 60%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra i 1 km/h e i 8,8 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 12%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo nelle previsioni del tempo. A partire dalle 13:00, si prevederà pioggia leggera, con accumuli di 0,14 mm e 0,18 mm rispettivamente alle 13:00 e alle 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 24,1°C alle 13:00 e scendendo a 23,4°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 58%, mentre il vento manterrà una velocità moderata.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e un cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione dell’umidità e una copertura nuvolosa che scenderà al 31%. La probabilità di pioggia sarà quasi assente, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più elevati, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 13 % 5.8 N max 8.1 Tramontana 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +20° perc. +20.1° prob. 1 % 9.3 N max 11.5 Tramontana 77 % 1013 hPa 6 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° prob. 2 % 8.8 N max 11.3 Tramontana 73 % 1014 hPa 9 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° prob. 4 % 2.4 N max 5.6 Tramontana 57 % 1015 hPa 12 nubi sparse +24.7° perc. +24.7° prob. 12 % 1 SSO max 8.5 Libeccio 57 % 1014 hPa 15 nubi sparse +22.9° perc. +23° prob. 43 % 8.4 N max 10.3 Tramontana 67 % 1014 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° prob. 41 % 7.3 NNE max 8.9 Grecale 72 % 1015 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +21° Assenti 6.3 N max 8.1 Tramontana 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:56

