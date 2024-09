Meteo Sesto Fiorentino, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 21,9°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 11,1°C nelle prime ore della notte. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 30% e il 68%, mentre il vento sarà generalmente debole, con velocità comprese tra 1,7 km/h e 6,2 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 88%. Le temperature si aggireranno intorno ai 11,6°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già dalle prime ore si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo completamente coperto entro le 11:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,3°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura massima si stabilirà attorno ai 21,9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 30%, e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con raffiche di vento che non supereranno i 9,4 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,1°C entro le 22:00, mantenendo sempre un cielo coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sesto Fiorentino nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, con cieli nuvolosi e condizioni di umidità elevate. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno prima di vedere un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.1° perc. +10° Assenti 2.2 ENE max 3.2 Grecale 68 % 1014 hPa 4 nubi sparse +10.7° perc. +9.6° Assenti 3.2 NE max 4 Grecale 66 % 1013 hPa 7 cielo coperto +13.8° perc. +12.7° Assenti 1.7 N max 2.7 Tramontana 55 % 1013 hPa 10 cielo coperto +19.3° perc. +18.3° Assenti 3.9 SO max 5.1 Libeccio 37 % 1013 hPa 13 cielo coperto +21.9° perc. +20.9° Assenti 2.4 OSO max 5.1 Libeccio 30 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +19.2° Assenti 4.8 NNO max 9.4 Maestrale 39 % 1013 hPa 19 cielo coperto +15.7° perc. +14.7° Assenti 5.7 NE max 6.4 Grecale 54 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +13.1° Assenti 5.5 NE max 6.8 Grecale 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:22

