Meteo Trapani, le previsioni per domani martedì 24 settembre

Le previsioni meteo per Trapani indicano un Martedì 24 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente stabile, con temperature gradevoli e una leggera variabilità nuvolosa. Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto che si manterrà tale fino alle prime ore del mattino. Con l’avanzare della giornata, si prevede un miglioramento delle condizioni, con un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, Trapani vivrà un clima con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 75%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa tra l’1:00 e le 4:00, con temperature che varieranno tra 22,1°C e 22,4°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’75% e l’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10,9 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 60% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 23,5°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 67%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, Trapani godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7,4 km/h. L’umidità si manterrà costante attorno al 65%, garantendo una serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature miti e cieli sereni. Mercoledì e giovedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.1° perc. +22.5° Assenti 13.9 SO max 16.1 Libeccio 80 % 1015 hPa 4 cielo coperto +22.1° perc. +22.4° Assenti 10.5 SO max 11.9 Libeccio 77 % 1014 hPa 7 cielo coperto +22.6° perc. +22.9° Assenti 10.3 OSO max 11.6 Libeccio 75 % 1015 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.8° Assenti 9.8 O max 9.4 Ponente 65 % 1016 hPa 13 nubi sparse +24° perc. +24° Assenti 10.9 O max 9.4 Ponente 60 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° Assenti 7.2 O max 6.3 Ponente 61 % 1016 hPa 19 cielo sereno +22.6° perc. +22.7° Assenti 5.8 E max 6 Levante 65 % 1016 hPa 22 cielo sereno +22.5° perc. +22.5° Assenti 6.6 S max 7.5 Ostro 65 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:59

