Meteo Trieste, le previsioni per domani domenica 15 settembre

Le condizioni meteo di Trieste per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante l’intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12,7°C e i 18,4°C, con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa dell’umidità elevata, che si attesterà intorno al 66%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’atmosfera.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 12,5°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 76%. La brezza leggera proveniente da nord-nord ovest non supererà i 3,4 km/h, creando un ambiente tranquillo.

Nella mattina, le condizioni non subiranno variazioni significative. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera da sud-est contribuirà a mantenere l’aria fresca, mentre l’umidità si manterrà attorno al 51%.

Il pomeriggio porterà temperature massime di circa 18,4°C, con un cielo sempre coperto. La brezza leggera da sud-est continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole nonostante l’assenza di sole. L’umidità potrà aumentare fino al 65%, ma non si prevedono piogge.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 14,4°C. Il cielo rimarrà coperto, ma con una leggera apertura verso nubi sparse. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 67%, mentre il vento da est-nord est si farà sentire con una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, influenzando la percezione del caldo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 3.4 NNO max 4.9 Maestrale 83 % 1014 hPa 3 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° Assenti 1.6 NNO max 3.4 Maestrale 78 % 1013 hPa 6 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° Assenti 1.1 ESE max 3 Scirocco 73 % 1013 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15° prob. 9 % 1.9 SSE max 5.6 Scirocco 58 % 1013 hPa 12 cielo coperto +17.6° perc. +16.7° prob. 9 % 0.4 ENE max 7.3 Grecale 51 % 1013 hPa 15 cielo coperto +18.1° perc. +17.5° Assenti 3.9 ESE max 8.8 Scirocco 57 % 1012 hPa 18 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° Assenti 5.5 E max 6.2 Levante 66 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° Assenti 6.4 ENE max 5.9 Grecale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:10

