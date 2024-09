Previsioni Meteo Agrigento: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa e piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco massimo intorno ai 22,5°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. L’umidità si manterrà intorno al 63%, mentre il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 6 km/h. Queste condizioni favoriranno un inizio di giornata fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,4°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 2%, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 23,6 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, la situazione inizierà a cambiare. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 77% entro le 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,4°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di 19,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative fino a questo momento.

La sera porterà un cambiamento più marcato, con l’arrivo di piogge leggere. A partire dalle 19:00, si registreranno piogge con un’intensità di 0,12 mm, e la temperatura scenderà a 19,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, e il vento si intensificherà ulteriormente, con raffiche che potranno arrivare fino a 30 km/h. Le piogge continueranno anche nelle ore successive, con valori di precipitazione che aumenteranno fino a 0,31 mm entro le 22:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Agrigento mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Martedì e Mercoledì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, con valori che potrebbero nuovamente superare i 23°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista delle piogge previste per la serata di Lunedì.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 5 N max 5 Tramontana 64 % 1014 hPa 4 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 6.8 NNO max 7.6 Maestrale 67 % 1013 hPa 7 cielo sereno +19.3° perc. +18.8° Assenti 8.5 NO max 14.6 Maestrale 59 % 1013 hPa 10 cielo sereno +21.9° perc. +21.6° Assenti 19.3 O max 18.8 Ponente 54 % 1013 hPa 13 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 26.1 O max 25.2 Ponente 51 % 1011 hPa 16 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 28.1 O max 29.6 Ponente 60 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.12 mm 20.5 O max 26.9 Ponente 66 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +19° perc. +18.8° 0.31 mm 19.6 O max 28.6 Ponente 70 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:07

