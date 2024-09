Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Agrigento indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, la città subirà un’intensa attività precipitativa, con pioggia moderata e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente totale, raggiungendo il 99%. Con il passare delle ore, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un pomeriggio più sereno.

Nella notte, le temperature si manterranno elevate, con valori che varieranno tra i 19,0°C e i 20,6°C. Le piogge saranno diffuse, con intensità che si ridurrà progressivamente, passando da pioggia moderata a pioggia leggera. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6-8 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 79% e l’84%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare un miglioramento. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19-20°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, portandosi intorno al 68-72%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 22°C. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un abbassamento della copertura nuvolosa, che scenderà al 43%. Il vento si farà più sostenuto, con velocità che potranno arrivare fino a 9,9 km/h. L’umidità continuerà a diminuire, attestandosi intorno al 60-66%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno al 0-2%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 74-75%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori normali, intorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di instabilità, si prevede un weekend caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli, con valori che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.41 mm 6 SO max 8.7 Libeccio 79 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +19.5° perc. +19.7° 0.47 mm 8.2 O max 10 Ponente 84 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.95 mm 7.8 ONO max 8.5 Maestrale 82 % 1015 hPa 10 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° prob. 87 % 3 NE max 7.9 Grecale 68 % 1015 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 2.6 ONO max 5.2 Maestrale 66 % 1015 hPa 16 nubi sparse +21.5° perc. +21.4° Assenti 9.6 O max 9.9 Ponente 63 % 1016 hPa 19 cielo sereno +19.9° perc. +19.9° Assenti 5.9 ONO max 6.7 Maestrale 74 % 1017 hPa 22 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 4.9 NE max 4.8 Grecale 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:01

