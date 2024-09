Previsioni Meteo Cosenza: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cosenza di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata con l’arrivo di nubi e piogge leggere. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,2°C durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un abbassamento delle temperature e l’arrivo di precipitazioni, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. La mattina inizierà con un clima piacevole, con cieli sereni e una temperatura che salirà fino a 25,2°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo il 19% di nuvole nel cielo. I venti saranno leggeri, provenienti da nord-ovest, con velocità che raggiungeranno i 8,7 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse e successivamente di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a 22,8°C alle 15:00, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che raggiungeranno i 0,2 mm. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’80% nel tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 17,1°C alle 21:00. I venti rimarranno leggeri, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa dell’umidità elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cosenza nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Sabato con piogge leggere, si prevede un miglioramento per Domenica, con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le previsioni meteo e pianificare di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° prob. 5 % 5.8 E max 5.4 Levante 79 % 1019 hPa 3 cielo sereno +15.3° perc. +14.8° Assenti 6.2 E max 5.5 Levante 74 % 1019 hPa 6 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° prob. 4 % 5.9 NE max 7.8 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +23.6° perc. +23.4° Assenti 6.3 NNO max 7.5 Maestrale 55 % 1020 hPa 12 poche nuvole +25.2° perc. +25.1° Assenti 8.7 NO max 8 Maestrale 49 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +22.8° perc. +22.8° 0.14 mm 2.6 NNO max 4.9 Maestrale 63 % 1019 hPa 18 nubi sparse +18.1° perc. +18° prob. 25 % 4.6 E max 4.5 Levante 78 % 1020 hPa 21 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 7 E max 5.9 Levante 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.