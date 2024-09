Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Lainate indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre la mattina sarà segnata da piogge leggere. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà, portando a cieli più coperti e, infine, a schiarite nella sera.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno a +13,7°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 58% al 40%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 23 km/h. Le previsioni del tempo per le prime ore del giorno evidenziano un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che scenderanno leggermente.

Durante la mattina, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si prevede pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno tra +12,5°C e +13,1°C, mentre l’umidità salirà fino al 91%. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 32,8 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,87 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo coperto, ma senza ulteriori precipitazioni. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +13,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%, ma la probabilità di pioggia diminuirà. Il vento si manterrà moderato, con velocità di circa 10 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature in calo fino a +11,4°C. L’umidità si stabilizzerà attorno all’82%, mentre il vento sarà più leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lainate mostrano un miglioramento generale. Dopo la giornata di Martedì, si prevede un mercoledì con cieli sereni e temperature in aumento, segnalando un ritorno a condizioni più stabili e piacevoli. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di un clima più favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.7° perc. +12.5° Assenti 10 NNE max 23 Grecale 56 % 1013 hPa 3 nubi sparse +13.5° perc. +12.6° Assenti 10.9 ENE max 28.9 Grecale 65 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +13.1° perc. +12.6° 0.42 mm 8.6 E max 27.3 Levante 83 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.37 mm 12.1 ESE max 31.2 Scirocco 90 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.6 mm 6.4 NNE max 11.5 Grecale 91 % 1020 hPa 15 cielo coperto +13.4° perc. +13° prob. 73 % 10.6 NNO max 17.6 Maestrale 84 % 1019 hPa 18 nubi sparse +12.3° perc. +11.9° prob. 39 % 7.8 NNO max 15.7 Maestrale 87 % 1020 hPa 21 nubi sparse +11.7° perc. +11.1° Assenti 7 NNO max 10.5 Maestrale 84 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:25

