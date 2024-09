Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Reggio Calabria si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge leggere durante la notte e un cielo prevalentemente coperto nella mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 21°C e i 24°C, mentre il vento soffierà da direzione sud-est con intensità leggera. Le previsioni del tempo indicano anche una certa umidità, che potrebbe influenzare la percezione del caldo.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 6-7 km/h, proveniente da sud-sud est. Le precipitazioni saranno modeste, con accumuli che non supereranno i 0.61 mm.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che toccheranno i 24°C intorno alle 10:00. La probabilità di pioggia diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con valori di umidità che si manterranno attorno al 64%. Il vento continuerà a soffiare da sud, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che scenderanno leggermente, arrivando a 22°C verso le 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma le probabilità di precipitazioni si ridurranno ulteriormente. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%.

La sera porterà un cambiamento graduale, con l’arrivo di nubi sparse e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, con una sensazione di fresco. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud est, mantenendo una velocità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e un cielo prevalentemente coperto, con temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Questo potrebbe portare a un clima più secco e soleggiato, rendendo le giornate più piacevoli per le attività all’aperto.

