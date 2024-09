Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 29 Settembre a Reggio Calabria si presenteranno prevalentemente stabili, con una predominanza di poche nuvole e nubi sparse durante la giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,7°C e i 23,3°C. La presenza di un vento fresco, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest, contribuirà a rendere l’atmosfera vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 42 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, attorno ai 1018 hPa.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 21,5°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 26,8 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 23,3°C intorno alle 11:00. La velocità del vento rimarrà costante, con valori che si aggireranno attorno ai 30 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 54% entro le ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, il meteo si manterrà simile, con nubi sparse e temperature che toccheranno il picco di 22,7°C. Il vento continuerà a soffiare fresco, con intensità che varierà tra i 28 km/h e i 31,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%, senza alcuna previsione di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,7°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole e un vento che si farà più leggero, con velocità intorno ai 15 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili, con temperature gradevoli e un clima fresco. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il cielo continuerà a presentarsi variabile, con una predominanza di poche nuvole. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre il vento fresco garantirà un comfort termico ottimale.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° prob. 12 % 26.8 NNO max 39 Maestrale 75 % 1018 hPa 3 poche nuvole +21.4° perc. +21.3° Assenti 29.4 NNO max 42 Maestrale 62 % 1017 hPa 6 poche nuvole +21.5° perc. +21.3° Assenti 26.2 NNO max 38.8 Maestrale 60 % 1018 hPa 9 poche nuvole +22.8° perc. +22.6° Assenti 30 NO max 39.4 Maestrale 55 % 1019 hPa 12 poche nuvole +23.1° perc. +23° Assenti 32.3 NO max 39.9 Maestrale 57 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +22.3° Assenti 28.5 NNO max 36.8 Maestrale 59 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° Assenti 21.7 NNO max 29.7 Maestrale 65 % 1020 hPa 21 poche nuvole +19.9° perc. +19.7° Assenti 15.8 NNO max 24.3 Maestrale 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:39

