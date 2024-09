Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torino di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 12°C e i 19,6°C durante il giorno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo punte del 87% in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a 13,2°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C entro le ore centrali della giornata. Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà significativa, con una percentuale che toccherà il 100% intorno alle ore 07:00. Le previsioni del tempo per il pomeriggio confermeranno un cielo completamente coperto, con temperature stabili attorno ai 19°C e un’umidità che si manterrà alta, intorno al 63%.

Nel corso della sera, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle ore 22:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 87%. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,13 mm di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità con temperature moderate e un cielo prevalentemente nuvoloso. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature che potrebbero salire leggermente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili piogge nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13.2° perc. +12.8° prob. 52 % 5.1 NNO max 6.2 Maestrale 84 % 1013 hPa 3 cielo sereno +12.5° perc. +12° Assenti 3.4 NO max 3.3 Maestrale 82 % 1013 hPa 6 cielo sereno +12.4° perc. +11.8° Assenti 2 ONO max 2.3 Maestrale 81 % 1014 hPa 9 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° Assenti 4 E max 4.4 Levante 69 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +19° prob. 6 % 4.9 E max 3.6 Levante 64 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.4° perc. +19° prob. 25 % 5 E max 4 Levante 64 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 14 % 4.1 NE max 4.8 Grecale 82 % 1013 hPa 21 cielo coperto +15.5° perc. +15.3° prob. 8 % 3.9 NNE max 4.5 Grecale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.