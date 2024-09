Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Trapani si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano cieli completamente sgombri da nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita non subirà significative variazioni, mantenendosi in linea con le temperature reali. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,3°C, con una leggera diminuzione fino a 19,8°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo cieli sereni e un’ottima visibilità. La velocità del vento varierà tra i 12,1 km/h e i 14 km/h, proveniente principalmente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 17,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,6°C intorno alle 10:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa sempre al 0%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 56%, contribuendo a un clima confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattinata. Il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno fino a 2,5 km/h. Anche in questo periodo, non si registreranno precipitazioni, mantenendo la tendenza di una giornata asciutta e soleggiata.

Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione fino a 20,9°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, mantenendo una brezza leggera che accompagnerà le ore serali. L’umidità rimarrà costante attorno al 66%, garantendo un clima piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la tendenza a mantenere condizioni di meteo favorevoli continuerà anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 13.5 NE max 15.7 Grecale 66 % 1018 hPa 4 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 14 NE max 15.9 Grecale 69 % 1017 hPa 7 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 6.3 E max 7.6 Levante 64 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 6.3 OSO max 6.6 Libeccio 55 % 1018 hPa 13 cielo sereno +21.9° perc. +21.7° Assenti 7.1 O max 5.9 Ponente 59 % 1016 hPa 16 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° Assenti 1.5 SO max 3.3 Libeccio 63 % 1015 hPa 19 cielo sereno +21.1° perc. +21° Assenti 6 SE max 7 Scirocco 66 % 1015 hPa 22 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 12.2 SSE max 14.2 Scirocco 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:48

