Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

Mercoledì 4 Settembre a Trieste si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +21°C e i +29°C. Il vento soffierà prevalentemente da est, con intensità variabile tra i 5,8 e i 10,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45-76%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013-1016 hPa.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e una leggera brezza proveniente dall’est, con temperature in aumento che raggiungeranno i +29°C verso le ore centrali della giornata. Durante il pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno con qualche nuvola sporadica, mantenendo le temperature intorno ai +29°C. In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con cielo parzialmente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +22°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Trieste indicano condizioni di bel tempo con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno piuttosto gradevoli, con valori che si manterranno stabili durante la giornata. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando delle condizioni meteo favorevoli. Restate aggiornati per ulteriori previsioni meteo nei prossimi giorni a Trieste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.6° perc. +21.8° Assenti 5.8 E max 5.9 Levante 74 % 1016 hPa 3 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 7.1 E max 6.9 Levante 74 % 1015 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +23.1° Assenti 5 ENE max 5.9 Grecale 67 % 1015 hPa 9 cielo sereno +28.7° perc. +28.9° Assenti 5.9 O max 5.3 Ponente 46 % 1015 hPa 12 cielo sereno +29.3° perc. +29.6° prob. 2 % 10.6 OSO max 9.3 Libeccio 46 % 1014 hPa 15 poche nuvole +28.4° perc. +29° Assenti 6.5 O max 5.3 Ponente 51 % 1012 hPa 18 nubi sparse +23.4° perc. +23.8° prob. 5 % 3 ENE max 3 Grecale 76 % 1013 hPa 21 nubi sparse +22.3° perc. +22.5° prob. 3 % 4.4 E max 4.4 Levante 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:32

