Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Trieste si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio e in serata.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che toccheranno i 24°C intorno a mezzogiorno. Le nuvole sparse non impediranno di godere di momenti di sole, con una copertura nuvolosa che si attesterà tra il 16% e il 20%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con una maggiore presenza di nuvole, ma le temperature rimarranno comunque miti, con valori attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 13%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 7 km/h e 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà possibile trascorrere il pomeriggio all’aperto senza preoccupazioni.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un ulteriore cambiamento. Il cielo si coprirà completamente, portando a una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 16°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si farà leggermente più intenso, mantenendosi comunque nella categoria della brezza leggera. Non si registreranno precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Trieste indicano una giornata inizialmente soleggiata, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata coperta. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi e una possibile ripresa del sole nei giorni a venire. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre chi preferisce il clima più fresco dovrà attendere l’arrivo della settimana per un abbassamento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.9° perc. +14.3° Assenti 9.3 ENE max 9.8 Grecale 72 % 1021 hPa 3 poche nuvole +14.3° perc. +13.7° Assenti 9.4 ENE max 10 Grecale 74 % 1019 hPa 6 poche nuvole +15.1° perc. +14.6° Assenti 8.4 E max 10.2 Levante 72 % 1020 hPa 9 poche nuvole +22.4° perc. +21.9° Assenti 1.9 NE max 4.8 Grecale 46 % 1019 hPa 12 poche nuvole +23.7° perc. +23.3° Assenti 8.1 O max 5.9 Ponente 44 % 1017 hPa 15 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 7 OSO max 7.8 Libeccio 51 % 1017 hPa 18 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° Assenti 2.7 SE max 3.2 Scirocco 67 % 1017 hPa 21 cielo coperto +16.5° perc. +16° Assenti 5.6 E max 5.3 Levante 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.