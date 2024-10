Meteo Cornaredo, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cornaredo di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre al mattino si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e momenti di sereno. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più dense, portando a un cielo coperto. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 15°C e un’umidità elevata che si attesterà intorno all’89%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo inizierà a schiarirsi, con poche nuvole e una temperatura che si attesterà attorno ai 14,8°C. L’umidità rimarrà alta, ma la brezza leggera renderà l’aria più gradevole.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, con temperature che raggiungeranno i 16,2°C. Le condizioni meteo continueranno a migliorare, ma nel corso della mattinata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più frequenti. Le temperature toccheranno un massimo di 19,9°C intorno a mezzogiorno, mantenendo un’umidità che scenderà gradualmente fino al 66%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C alle 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% verso sera, senza però portare precipitazioni. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C. L’umidità rimarrà elevata, e la brezza leggera accompagnerà le ultime ore della giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1028 hPa, contribuendo a un clima relativamente tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cornaredo indicano una giornata di Lunedì 21 Ottobre caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e un’umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Cornaredo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.9° Assenti 4 NE max 4.2 Grecale 89 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 3.6 NE max 3.6 Grecale 91 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 4.8 NNE max 4.8 Grecale 92 % 1028 hPa 9 poche nuvole +17.5° perc. +17.3° Assenti 3.5 NE max 5.1 Grecale 77 % 1029 hPa 12 poche nuvole +19.9° perc. +19.7° Assenti 5.5 SE max 6.6 Scirocco 66 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 5.2 SSE max 6.2 Scirocco 76 % 1027 hPa 18 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 3.2 E max 5.2 Levante 79 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 1.4 ENE max 1.5 Grecale 80 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:23

