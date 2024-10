Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Reggio Calabria si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvole e piogge leggere. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di umidità elevata e venti moderati completeranno il quadro meteorologico di questa giornata.

Nella notte, le condizioni saranno dominate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,8°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento varierà tra 5,6 km/h e 14,6 km/h, proveniente principalmente da Sud-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Si continuerà a osservare un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 23,1°C intorno a mezzogiorno. Le previsioni del tempo indicano che le piogge leggere persisteranno, con accumuli di circa 0,14 mm. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra 10,7 km/h e 16,3 km/h. L’umidità, sebbene in lieve calo, rimarrà elevata.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 22,7°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, ma con intensità ridotta. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, con valori attorno ai 9,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mantenendo un clima umido.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,5°C. Il vento sarà debole, con velocità di circa 4,2 km/h, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità scenderà al 73%, offrendo una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge leggere e nuvolosità, si assisterà a un progressivo aumento delle schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre l’umidità potrebbe diminuire, rendendo il clima più gradevole. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.22 mm 14.6 SSE max 21.1 Scirocco 86 % 1027 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.7° prob. 27 % 6.5 SE max 10 Scirocco 86 % 1026 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° prob. 21 % 6.6 SE max 9.2 Scirocco 81 % 1026 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.8° Assenti 14.3 S max 18.3 Ostro 76 % 1027 hPa 12 pioggia leggera +23.1° perc. +23.4° 0.11 mm 16.3 S max 18.7 Ostro 73 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +22.1° perc. +22.4° 0.11 mm 9.8 S max 11.1 Ostro 78 % 1027 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.8° prob. 19 % 4.2 SSO max 6.7 Libeccio 84 % 1027 hPa 21 nubi sparse +20.4° perc. +20.6° Assenti 3.5 ESE max 4.9 Scirocco 81 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:06

