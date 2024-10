Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,4°C durante le ore centrali. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 9,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78%, contribuendo a una sensazione di freschezza nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica stabile a 1023 hPa. La brezza leggera proveniente da sud-sud est garantirà condizioni di calma e tranquillità.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 21,4°C intorno alle ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 5%, e l’umidità scenderà leggermente, mantenendo comunque un livello di 66%. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, si registreranno poche nuvole, con temperature che scenderanno leggermente fino a 20,6°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 25%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità rimarrà attorno al 69%, mentre il vento continuerà a soffiare debolmente da sud-sud ovest.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà l’88%. Le temperature scenderanno a 17,6°C entro le ore 23:00, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 78%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 9,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata inizialmente serena e mite, che si trasformerà in una serata nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole potranno approfittare delle ore diurne di Venerdì, mentre le serate potrebbero risultare più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Reggio Calabria

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.2° perc. +18.1° Assenti 3.6 S max 7.1 Ostro 79 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 1.2 SSE max 4.3 Scirocco 79 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 0.9 S max 3.3 Ostro 75 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.3° perc. +21.2° Assenti 2.6 SO max 5.2 Libeccio 66 % 1024 hPa 13 poche nuvole +21.3° perc. +21.2° Assenti 1.7 SO max 6.6 Libeccio 66 % 1023 hPa 16 poche nuvole +19.2° perc. +19.2° Assenti 1.5 ESE max 4 Scirocco 76 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 2 N max 3.9 Tramontana 77 % 1023 hPa 22 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 5.3 N max 7.3 Tramontana 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:55

