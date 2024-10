Meteo Torino, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torino di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si alterneranno durante la giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma l’umidità elevata e le precipitazioni faranno percepire un clima più fresco. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord, e non si prevedono eventi estremi, ma la pioggia potrebbe risultare fastidiosa per chi si trova all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 14,8°C, con una percezione simile. La velocità del vento sarà di circa 3,3 km/h, proveniente da nord, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 95%. Le probabilità di precipitazioni saranno elevate, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi.

Nella mattina, il maltempo continuerà a caratterizzare il panorama meteorologico. Si prevedono piogge leggere, con temperature che varieranno tra 14,7°C e 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la pioggia si intensificherà leggermente, con accumuli che raggiungeranno i 0,62 mm entro le ore 06:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4 km/h, mantenendo l’orientamento verso nord. L’umidità continuerà a essere elevata, superando il 96%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con piogge che si intensificheranno, portando a accumuli significativi. Si prevedono circa 0,93 mm di pioggia entro le ore 15:00. La situazione rimarrà invariata, con cielo coperto e umidità che continuerà a mantenersi alta. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge moderate che si trasformeranno in piogge forti verso le ore 21:00. La temperatura si manterrà intorno ai 14,9°C, ma la percezione termica potrebbe risultare più bassa a causa dell’umidità e del vento. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero superare i 10 mm, rendendo necessario prestare attenzione per eventuali allagamenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino indicano un Giovedì 17 Ottobre all’insegna della pioggia e del cielo coperto. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un abbassamento delle precipitazioni. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, e le temperature si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il maltempo di oggi potrebbe lasciare il posto a un clima più stabile nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 51 % 3.5 N max 8.1 Tramontana 95 % 1021 hPa 4 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.15 mm 3.2 NNO max 6.5 Maestrale 96 % 1020 hPa 7 pioggia leggera +14.8° perc. +14.9° 0.45 mm 3.4 NNO max 7 Maestrale 97 % 1020 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 63 % 4.9 NNE max 11.5 Grecale 94 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.36 mm 4 N max 10.5 Tramontana 97 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.44 mm 5.8 N max 12 Tramontana 97 % 1018 hPa 19 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 2.14 mm 2.7 N max 9.8 Tramontana 98 % 1018 hPa 22 pioggia moderata +14.9° perc. +15° 2.75 mm 6.1 N max 13.8 Tramontana 98 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.