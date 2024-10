Meteo Trieste, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Trieste si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20,7°C nel corso della giornata. La presenza di venti leggeri, prevalentemente da est, contribuirà a mantenere un clima gradevole, nonostante l’umidità che si attesterà attorno all’81%.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con poche nuvole, favorendo un clima relativamente stabile. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità sarà alta, ma non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma non mancheranno momenti di sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,5°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 e i 5 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole per le attività all’aperto. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà negativamente il comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno che accompagnerà le ore più calde della giornata. Le temperature toccheranno il picco di 20,7°C intorno alle 12:00, per poi scendere gradualmente. La presenza di venti leggeri da ovest contribuirà a mantenere un clima fresco e gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 68%.

La sera si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno a circa 15,9°C, mantenendo un clima mite. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata ideale per passeggiate o attività all’aperto. L’umidità rimarrà elevata, ma non si prevedono disagi significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trieste nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una presenza intermittente di nubi. Si prevede che il clima rimanga stabile, con possibilità di qualche variazione nei giorni successivi, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un’ottima settimana, con temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16° perc. +15.8° Assenti 5.8 ENE max 5.5 Grecale 81 % 1028 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.3° Assenti 5.1 ENE max 4.9 Grecale 78 % 1027 hPa 6 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 5.1 E max 4.9 Levante 81 % 1028 hPa 9 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 1.2 OSO max 1.9 Libeccio 70 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 5.3 O max 5 Ponente 67 % 1027 hPa 15 cielo sereno +19.2° perc. +19.2° Assenti 3.3 ONO max 4.5 Maestrale 78 % 1027 hPa 18 cielo sereno +16.4° perc. +16.4° Assenti 3.8 ENE max 3.6 Grecale 87 % 1028 hPa 21 nubi sparse +16° perc. +15.9° Assenti 4.9 ENE max 4.6 Grecale 88 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.