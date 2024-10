Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Albenga di Giovedì 10 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, che si attenueranno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti, prevalentemente da Sud Ovest, si presenteranno con intensità variabile, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata.

Durante la notte, Albenga sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 55%. Le temperature si aggireranno intorno ai 19,4°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più alta, a 19,7°C. La velocità del vento sarà di circa 24,1 km/h, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 36,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, con una pressione atmosferica di 1002 hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente. La pioggia leggera continuerà fino alle prime ore del mattino, per poi lasciare spazio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una temperatura percepita che potrà arrivare a 20,1°C. La velocità del vento diminuirà, attestandosi tra i 6 km/h e i 8,5 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, intorno all’81%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa e l’affacciarsi di poche nuvole. Le temperature raggiungeranno i 20°C, mentre l’intensità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare a 20,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 79%, favorendo un clima più gradevole.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 17,9°C. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 9,5 km/h, e l’umidità si manterrà attorno all’82%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1004 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga indicano un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, con un passaggio da pioggia leggera a cieli sereni. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima complessivamente favorevole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.96 mm 24.1 SO max 36.9 Libeccio 88 % 1002 hPa 3 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.11 mm 15.1 OSO max 27.2 Libeccio 91 % 999 hPa 6 pioggia leggera +19° perc. +19.4° 0.11 mm 16.6 SO max 22.2 Libeccio 93 % 998 hPa 9 nubi sparse +19.1° perc. +19.3° prob. 29 % 3 OSO max 8.8 Libeccio 87 % 999 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +20.1° prob. 21 % 1.9 S max 6.7 Ostro 79 % 999 hPa 15 nubi sparse +20° perc. +20.1° prob. 20 % 13.4 NE max 14.8 Grecale 79 % 999 hPa 18 poche nuvole +18.4° perc. +18.4° prob. 11 % 15 NNE max 18.4 Grecale 83 % 1002 hPa 21 poche nuvole +17.9° perc. +17.8° Assenti 8.5 NNO max 10.2 Maestrale 81 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:46

