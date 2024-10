Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Empoli di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo nelle prime ore del mattino, quando si registreranno piogge moderate, accompagnate da una copertura nuvolosa totale. La temperatura percepita scenderà gradualmente, portandosi attorno ai 15°C.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un’intensificazione delle precipitazioni, con piogge moderate che continueranno fino a metà giornata. Le temperature rimarranno basse, oscillando tra i 14°C e i 15°C, mentre l’umidità si manterrà elevata, superando il 90%. I venti, prevalentemente da nord-est, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali miglioramenti. Le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con un’intensità leggermente ridotta rispetto alla mattinata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, con una percezione di freddo accentuata dall’umidità e dalla brezza leggera. La copertura nuvolosa rimarrà totale, rendendo il cielo grigio e opaco.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano una graduale attenuazione delle piogge, che diventeranno più sporadiche. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a scendere, arrivando a toccare i 13°C. L’umidità si manterrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista, con possibilità di ulteriori piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche potrebbero migliorare solo a partire dal weekend, quando si attenderanno schiarite e un aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 61 % 5.1 O max 8.4 Ponente 87 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +15.9° perc. +16° 1.43 mm 3.5 SSE max 4.5 Scirocco 94 % 1004 hPa 7 pioggia moderata +15.4° perc. +15.4° 1.92 mm 7.5 NE max 19.7 Grecale 93 % 1004 hPa 10 pioggia moderata +14.5° perc. +14.4° 3.66 mm 9.5 NE max 17.5 Grecale 95 % 1002 hPa 13 pioggia moderata +14.7° perc. +14.8° 2.91 mm 8.8 NE max 19.1 Grecale 96 % 999 hPa 16 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.24 mm 4.6 NNO max 8.6 Maestrale 94 % 1000 hPa 19 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° prob. 58 % 1.4 N max 3.1 Tramontana 94 % 1002 hPa 22 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° prob. 31 % 7.7 NE max 16.7 Grecale 87 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:48

