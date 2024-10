Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Torino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 17,1°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4,7 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 64% nel pomeriggio, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, Torino si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà attorno ai 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 41%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà intorno al 71%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere i 15,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 68%. La velocità del vento rimarrà debole, con valori che non supereranno i 1,6 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,1°C alle ore 14:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 12%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 62%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza da Est-Nord Est.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature in calo fino a 12,6°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 81%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi schiarite più significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere un miglioramento immediato.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.9° perc. +11° Assenti 4.4 NNO max 4.5 Maestrale 71 % 1018 hPa 4 cielo coperto +11.9° perc. +11.1° Assenti 3.3 N max 4.3 Tramontana 74 % 1018 hPa 7 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° Assenti 1.6 NO max 2.3 Maestrale 73 % 1019 hPa 10 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° prob. 3 % 0.3 S max 1.9 Ostro 72 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° prob. 12 % 2.7 ENE max 4.2 Grecale 64 % 1018 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.4° prob. 9 % 1.7 N max 2.4 Tramontana 68 % 1017 hPa 19 cielo coperto +13.6° perc. +13° prob. 4 % 3.2 NO max 3.2 Maestrale 78 % 1018 hPa 22 cielo coperto +12.6° perc. +12° prob. 2 % 2.1 NO max 2.1 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:44

