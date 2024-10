Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Torino si presenterà con un clima prevalentemente stabile e temperato. Le previsioni meteo indicano una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa durante la mattina, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra l’85% e il 66% nel corso della giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1027 hPa.

Durante la notte, Torino avrà un cielo inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 95% verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da ovest-nord-ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 19°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità rimarrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1029 hPa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un clima più favorevole, con temperature che toccheranno i 20°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 39%, permettendo a qualche raggio di sole di farsi strada. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, favorendo un’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura che si manterrà attorno al 69%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori simili a quelli della mattina.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una copertura nuvolosa che tenderà a variare. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori schiarite, rendendo il clima ancora più piacevole per le attività all’aperto. Gli amanti del sole troveranno quindi opportunità per godere di giornate miti e accoglienti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14° perc. +13.7° Assenti 3.9 ONO max 3.8 Maestrale 87 % 1028 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 1.8 ONO max 1.9 Maestrale 85 % 1028 hPa 6 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° Assenti 2.8 N max 2.7 Tramontana 85 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.3° perc. +17.1° Assenti 1.8 ENE max 2.2 Grecale 77 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 2.6 E max 2.8 Levante 68 % 1028 hPa 15 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 3.5 ENE max 3 Grecale 68 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° Assenti 2.3 ESE max 3 Scirocco 85 % 1028 hPa 21 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 2.2 ONO max 2.2 Maestrale 86 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:57 e tramonta alle ore 18:29

