Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Reggio Calabria si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno durante gran parte della giornata, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 13,2°C e i 18,3°C, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-ovest.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,3°C. L’umidità sarà intorno al 66%, e i venti saranno leggeri, con velocità di circa 3 km/h. Le condizioni di meteo sereno favoriranno un riposo tranquillo.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 17,9°C intorno alle 10:00. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi al 55%. I venti saranno sempre leggeri, con una velocità che varierà tra i 4 e i 5 km/h. Questo clima mite renderà la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C e 18°C, con un picco di 18,2°C alle 13:00. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72% verso le 17:00. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h. Non sono previste precipitazioni, quindi le attività pomeridiane non dovrebbero essere compromesse.

La sera si presenterà con un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 14,9°C. L’umidità rimarrà attorno al 72%, e i venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una leggera brezza. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di una serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché il clima può variare. Domani e dopodomani si prevede un proseguimento di questo trend, rendendo la settimana particolarmente gradevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.3° perc. +12.4° Assenti 3.5 SE max 4.9 Scirocco 67 % 1026 hPa 4 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 1.5 ENE max 5.5 Grecale 69 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.5° perc. +13.8° Assenti 4.4 NNE max 6.8 Grecale 67 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 4.1 NNO max 8.7 Maestrale 55 % 1024 hPa 13 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 4.5 NO max 9.6 Maestrale 55 % 1023 hPa 16 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° Assenti 11.2 N max 13.8 Tramontana 70 % 1023 hPa 19 cielo sereno +14.8° perc. +14.2° Assenti 11.3 N max 15.1 Tramontana 73 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14.9° perc. +14.3° Assenti 9.3 N max 12.3 Tramontana 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:38

