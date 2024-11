Meteo Trieste, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Trieste si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo completamente coperto. La sera continuerà a mantenere queste condizioni, con temperature che tenderanno a scendere gradualmente.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno, con temperature che varieranno da +9,1°C a +8,1°C. La temperatura percepita si attesterà tra +7,2°C e +6,1°C, mentre la velocità del vento si manterrà intorno ai 12 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 72% e il 73%, e non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il cielo inizierà a coprirsi, passando da sereno a nuvoloso. Le temperature saliranno, raggiungendo un massimo di +16,9°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +15,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 51%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h, con un’intensità di brezza leggera.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature scenderanno progressivamente, partendo da +16,9°C alle 13:00 fino a +11,4°C alle 17:00. Anche la temperatura percepita seguirà questa tendenza, scendendo fino a +10,5°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da +10,9°C a +9,9°C. La temperatura percepita si attesterà tra +10°C e +9°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con valori intorno ai 9 km/h, sempre da Est-Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trieste nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con possibilità di schiarite solo in alcune fasce orarie. Le temperature si manterranno su valori freschi, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare le temperature più basse della sera e della notte. Domani e dopodomani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con un clima che potrebbe rimanere instabile.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.8° perc. +6.9° Assenti 12.2 ENE max 14.8 Grecale 72 % 1026 hPa 4 cielo sereno +8.2° perc. +6.3° Assenti 11.5 ENE max 13.5 Grecale 73 % 1026 hPa 7 cielo sereno +9° perc. +7.2° Assenti 11.4 ENE max 14.5 Grecale 71 % 1026 hPa 10 nubi sparse +15.3° perc. +14.2° Assenti 8.1 ENE max 12.2 Grecale 49 % 1026 hPa 13 cielo coperto +16.9° perc. +15.9° Assenti 5.3 ENE max 8.2 Grecale 48 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 7.3 ENE max 7.9 Grecale 68 % 1025 hPa 19 cielo coperto +10.7° perc. +9.7° Assenti 9.1 ENE max 9.9 Grecale 73 % 1026 hPa 22 cielo coperto +10° perc. +9° Assenti 8.9 ENE max 9.6 Grecale 73 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:42

