Meteo Trieste, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e schiarite. Durante la notte, la città sperimenterà piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una percentuale del 100% e una velocità del vento che raggiungerà i 12 km/h da Ovest-Nord Ovest. Con l’avanzare della mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, mantenendo piogge leggere e temperature comprese tra i 7°C e i 7,7°C.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un persistente cielo coperto, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a metà giornata. Le temperature percepite varieranno tra i 5°C e i 6,3°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 5-20 km/h. A partire dalle 11:00, si assisterà a un graduale miglioramento, con un passaggio a nubi sparse e temperature che toccheranno i 7,5°C.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature raggiungeranno i 8°C alle 13:00, per poi scendere a 6,5°C alle 15:00. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 10-13 km/h, creando una sensazione di freschezza, ma senza precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno attorno ai 3-4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 75%. Tuttavia, verso la fine della giornata, si prevede un ritorno di piogge leggere, con temperature che scenderanno ulteriormente.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo, con un sabato che si preannuncia più stabile e soleggiato. Tuttavia, non si escludono nuovi fenomeni di instabilità per la Domenica, con possibili piogge. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7° perc. +7° 0.62 mm 4.3 O max 11.2 Ponente 93 % 990 hPa 4 cielo coperto +7.3° perc. +6.3° prob. 76 % 6.3 O max 12.1 Ponente 93 % 993 hPa 7 pioggia leggera +7.1° perc. +6.3° 0.1 mm 5.6 NE max 14.4 Grecale 87 % 997 hPa 10 pioggia leggera +7.3° perc. +4.2° 0.19 mm 18.1 ENE max 28.5 Grecale 69 % 1002 hPa 13 poche nuvole +8° perc. +5.7° prob. 24 % 13.4 ENE max 18.8 Grecale 59 % 1006 hPa 16 cielo sereno +5.1° perc. +3° prob. 15 % 9.4 E max 16.7 Levante 73 % 1009 hPa 19 cielo sereno +3.8° perc. +2.1° prob. 4 % 6.8 E max 6.5 Levante 75 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +3.5° perc. +2.1° 0.35 mm 5.6 ENE max 5.6 Grecale 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:26

