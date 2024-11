Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Reggio Calabria per Lunedì 11 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nelle ore mattutine. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 16,2°C e 18,2°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, superando il 70%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h.

Durante la notte, le nubi sparse domineranno il cielo, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 86%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’8%, e non si registreranno piogge significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 08:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,6°C entro le 10:00. La probabilità di pioggia aumenterà, con valori che toccheranno il 46% alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 71%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17,6°C. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci. L’intensità del vento sarà moderata, con velocità che varieranno tra 9 km/h e 10,9 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature in lieve calo, che scenderanno fino a 16,5°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 77%. La probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori che toccheranno il 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano un inizio di settimana caratterizzato da un clima umido e nuvoloso, con possibilità di piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° prob. 8 % 8.9 SE max 13 Scirocco 72 % 1019 hPa 4 nubi sparse +16.7° perc. +16.3° prob. 12 % 9.1 SE max 12.5 Scirocco 70 % 1018 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 41 % 8.4 SE max 12.7 Scirocco 68 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +17.6° perc. +17.3° 0.22 mm 10.8 SE max 14.9 Scirocco 71 % 1019 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° prob. 20 % 10.9 SE max 14.4 Scirocco 68 % 1018 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° prob. 36 % 9 SE max 13.2 Scirocco 73 % 1018 hPa 19 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° prob. 58 % 8.8 SE max 14.4 Scirocco 74 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 58 % 8.7 SE max 15 Scirocco 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:46

