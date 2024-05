Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani giovedì 9 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Reggio Calabria per Giovedì 9 Maggio prevedono condizioni meteorologiche instabili durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà del 100% con precipitazioni che si alterneranno tra piogge moderate e pioviggine leggera.

Nella mattina, a partire dalle prime ore del giorno, si registreranno piogge leggere con temperature che si manterranno intorno ai +15-17°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità compresa tra i 2 e i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona con piogge leggere e temperature che oscilleranno tra i +17-18°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo sempre da Ovest.

In serata, il cielo rimarrà coperto e le precipitazioni si attenueranno, con una probabilità di pioggia che diminuirà gradualmente. Le temperature si manterranno intorno ai +15-17°C con venti che potrebbero raggiungere i 18 km/h provenienti da diverse direzioni.

In base alla situazione attuale, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Reggio Calabria indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. È probabile che Venerdì e Sabato si verifichino ancora delle precipitazioni, ma con una minore intensità rispetto a Giovedì. La domenica, al momento, sembra essere caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso e temperature in lieve aumento.

Restate aggiornati sulle ultime previsioni del tempo per Reggio Calabria consultando fonti affidabili e autorizzate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +15.7° perc. +15.7° 1.35 mm 12.7 NNE max 17.9 Grecale 91 % 1011 hPa 3 pioggia moderata +15.3° perc. +15.4° 2.61 mm 4.9 ENE max 10.4 Grecale 93 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +15.5° perc. +15.4° 0.31 mm 1.4 ONO max 6.2 Maestrale 88 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.12 mm 3.3 O max 5.3 Ponente 76 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +17.7° perc. +17.4° 0.38 mm 4.6 NNO max 9.1 Maestrale 75 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.17 mm 4.8 N max 9.4 Tramontana 72 % 1012 hPa 18 cielo coperto +17° perc. +16.7° prob. 48 % 2 ONO max 5.6 Maestrale 76 % 1013 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° prob. 14 % 11.4 N max 16.6 Tramontana 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 19:58

