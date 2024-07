Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

MeteoWeb

Sabato 20 Luglio a Biella si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest.

Durante la mattina il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +27°C nel corso della mattinata. Il vento sarà debole proveniente da Sud.

Nel pomeriggio, tuttavia, sono previste precipitazioni sotto forma di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 29%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C con una leggera diminuzione della percezione termica a causa delle precipitazioni. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità variabile.

In serata le precipitazioni continueranno, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 22%. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +19°C. Il vento sarà sempre proveniente da Sud – Sud Est, mantenendo una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 20 Luglio a Biella indicano una giornata con un inizio soleggiato, seguito da precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la mattinata, per poi diminuire nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a eventuali piogge nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Sabato 20 Luglio a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.22 mm 5.4 NNO max 4.8 Maestrale 86 % 1016 hPa 3 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° Assenti 7 NNO max 5.8 Maestrale 77 % 1014 hPa 6 poche nuvole +21.1° perc. +21.1° Assenti 2 OSO max 3.5 Libeccio 72 % 1014 hPa 9 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° Assenti 7.1 S max 6.3 Ostro 61 % 1012 hPa 12 cielo sereno +27.4° perc. +28.5° Assenti 9.8 SSE max 7.3 Scirocco 60 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +27.7° perc. +29.1° 0.12 mm 8.2 SSE max 6.2 Scirocco 61 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +24.4° perc. +25.1° 0.48 mm 4 SSE max 5.1 Scirocco 87 % 1010 hPa 21 cielo sereno +20.4° perc. +20.9° prob. 48 % 7.9 NO max 6.6 Maestrale 93 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 21:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.