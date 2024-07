Previsioni Meteo Crotone: il bollettino per il weekend 19 – 21 Luglio

MeteoWeb

Condizioni meteo a Crotone per il fine settimana si presentano stabili con temperature elevate. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cielo sereno e massime sopra i 30°C. Il vento sarà prevalentemente leggero o moderato, con raffiche più vivaci nel pomeriggio di Sabato. L’umidità rimarrà accettabile e la pressione costante. Un weekend ideale per chi vuole godersi il mare o attività all’aperto.

Venerdì 19 Luglio

Notte: Durante la notte a Crotone, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,1°C, con una sensazione termica di +28,6°C. Il vento soffierà a 10,3km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 10,9km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e nessuna nuvola. Le temperature saliranno fino a +32°C, con una sensazione termica di +33,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 21,9km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 50% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,7°C, con una sensazione termica di +34,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,9km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,8°C, con una sensazione termica di +29,4°C. Il vento soffierà a 7,7km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sabato 20 Luglio

Notte: Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,9°C, con una sensazione termica di +28,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e nessuna nuvola. Le temperature saliranno fino a +31°C, con una sensazione termica di +32,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,3km/h proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 54% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,8°C, con una sensazione termica di +34°C. Il vento sarà vivace, con una velocità di 26,3km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,5°C, con una sensazione termica di +28,5°C. Il vento soffierà a 10,7km/h provenendo da Ovest. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Domenica 21 Luglio

Notte: Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una sensazione termica di +27,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,4km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e nessuna nuvola. Le temperature saliranno fino a +30,6°C, con una sensazione termica di +32,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,5km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 55% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,8°C, con una sensazione termica di +33°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 15,8km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,5°C, con una sensazione termica di +28,5°C. Il vento soffierà a 7,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

In conclusione, il fine settimana a Crotone si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature elevate. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature che supereranno i 30°C durante il giorno. Il vento sarà generalmente leggero o moderato, con raffiche vivaci solo nel pomeriggio di Sabato. L’umidità si manterrà su valori accettabili, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante. Sia per chi desidera godersi il mare che per chi preferisce attività all’aperto, il fine settimana si preannuncia ideale a Crotone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.