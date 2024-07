Previsioni Meteo Guidonia: il bollettino per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Domenica 28 Luglio a Guidonia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno per l’intera giornata, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno allo 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi che potranno superare i +37°C durante le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, la mattina si prevede un inizio di giornata con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime, portando le temperature a toccare punte di +37°C. Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno elevate.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una brezza leggera proveniente prevalentemente da direzione Sud Ovest, con intensità che si attesterà intorno ai 10-15 km/h. Le raffiche di vento saranno assenti, garantendo una sensazione di calma e tranquillità.

Le precipitazioni e l’umidità resteranno entrambe assenti durante l’intera giornata, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1015-1018 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Guidonia confermano una giornata estiva all’insegna del sole e delle alte temperature. Si consiglia di prestare attenzione all’esposizione diretta ai raggi solari e di mantenere un adeguato livello di idratazione per affrontare al meglio la calura estiva.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Guidonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +25.2° perc. +25° Assenti 3.8 NNE max 3.7 Grecale 49 % 1017 hPa 3 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 3.8 NE max 4 Grecale 49 % 1017 hPa 6 cielo sereno +28.1° perc. +27.8° Assenti 2.8 N max 4.2 Tramontana 40 % 1018 hPa 9 cielo sereno +34.2° perc. +33° Assenti 7.2 O max 7.5 Ponente 27 % 1018 hPa 12 cielo sereno +37.8° perc. +36.8° Assenti 13.5 SO max 12.2 Libeccio 22 % 1016 hPa 15 cielo sereno +36.1° perc. +35.3° Assenti 16.7 SO max 17.4 Libeccio 26 % 1015 hPa 18 cielo sereno +30.3° perc. +29.7° Assenti 7.4 SO max 12.9 Libeccio 37 % 1016 hPa 21 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.2 NE max 3.7 Grecale 47 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.