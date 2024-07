Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per il weekend 12 – 14 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Novara, si avrà un mix di condizioni meteorologiche. Venerdì e Sabato saranno caratterizzati da piogge leggere e copertura nuvolosa prevalente, con temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni in arrivo. Domenica, invece, si prospetta un bel tempo con cielo sereno e temperature in aumento.

Venerdì 12 Luglio

Nella notte a Novara, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,2°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento soffierà a 4km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 6,4km/h. Possibili precipitazioni con una probabilità del 74%.

Durante la mattina, il meteo sarà caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’85%. Le temperature saliranno fino a +22,3°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 4,6km/h proveniente da Nord. Possibili precipitazioni con una probabilità dell’85%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,2°C, con una percezione di +29,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,3km/h proveniente da Sud. Possibili precipitazioni con una probabilità del 96%.

In serata, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si abbasseranno fino a +24,1°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà a 8km/h provenendo da Sud. Possibili precipitazioni con una probabilità del 100%.

Sabato 13 Luglio

Durante la notte, il meteo sarà caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,8°C, con una percezione di +20,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,4km/h proveniente da Nord – Nord Est. Possibili precipitazioni con una probabilità del 46%.

Nella mattinata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 89%. Le temperature saliranno fino a +18°C, con una percezione di +18,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente da Nord. Possibili precipitazioni con una probabilità dell’89%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature massime raggiungeranno i +25°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,1km/h proveniente da Sud Est. Possibili precipitazioni con una probabilità del 69%.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si abbasseranno fino a +22,1°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà a 3,6km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Possibili precipitazioni con una probabilità del 100%.

Domenica 14 Luglio

Durante la notte, il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,6°C, con una percezione di +19,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Possibili precipitazioni con una probabilità del 96%.

Nella mattinata, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +18,4°C, con una percezione di +18,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,4km/h proveniente da Nord. Possibili precipitazioni con una probabilità del 100%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,9°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. Nessuna precipitazione prevista.

In serata, si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si abbasseranno fino a +23,7°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento soffierà a 4,2km/h provenendo da Ovest. Nessuna precipitazione prevista.

In conclusione, il fine settimana a Novara sarà caratterizzato da un mix di condizioni meteorologiche, con piogge leggere, copertura nuvolosa variabile e temperature gradevoli. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni, in particolare durante Venerdì e Sabato, e godersi il bel tempo previsto per Domenica.

