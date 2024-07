Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Reggio Calabria mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento, con valori che si attesteranno intorno ai 30°C. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con la presenza di poche nuvole che potrebbero comparire nel corso della giornata. Le temperature massime toccheranno i 32-33°C, mentre la sera si prevede un leggero calo delle temperature, con valori intorno ai 26-27°C.

Durante la giornata di Giovedì 18 Luglio a Reggio Calabria, il vento soffierà con intensità moderata dai quadranti settentrionali, con raffiche che potranno raggiungere i 20-23 km/h. L’umidità relativa si manterrà su valori intorno al 50-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1015-1016 hPa.

In base alle condizioni attese, si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, data l’intensità del sole prevista. È consigliabile anche idratarsi regolarmente e evitare di esporsi troppo a lungo al sole nelle ore più calde della giornata.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni a Reggio Calabria, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cieli generalmente sereni e temperature che si attesteranno su valori simili a quelli di Giovedì. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare aggiornamenti e bollettini meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 15.4 N max 20.5 Tramontana 67 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 15.4 N max 20.6 Tramontana 66 % 1015 hPa 6 cielo sereno +29° perc. +30.9° Assenti 14.4 NNO max 16.5 Maestrale 59 % 1016 hPa 9 cielo sereno +31.4° perc. +33.6° Assenti 14.7 NNO max 15.2 Maestrale 51 % 1016 hPa 12 cielo sereno +32.5° perc. +34.8° Assenti 16.6 N max 18 Tramontana 48 % 1015 hPa 15 poche nuvole +31.6° perc. +34.2° Assenti 17.4 N max 20 Tramontana 52 % 1015 hPa 18 cielo sereno +27.8° perc. +30.2° Assenti 16.3 N max 21.6 Tramontana 69 % 1015 hPa 21 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 16.6 N max 22.6 Tramontana 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:51 e tramonta alle ore 20:16

