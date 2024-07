Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Siracusa indicano condizioni stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Soffieranno brezze leggere e venti moderati da varie direzioni. L’umidità relativa dell’aria rimarrà su valori medi. Si consiglia di fare attenzione alle temperature elevate, specialmente nelle ore più calde della giornata.

Lunedì 29 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest con velocità di 6,3km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +27,4°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 8,9km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che raggiungerà i +29,1°C. Il vento sarà leggero proveniente da Sud con una velocità di 9,4km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una temperatura di +28,2°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest con una velocità di 11,2km/h.

Martedì 30 Luglio

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +28,2°C e una brezza leggera da Nord Ovest con velocità di 10,3km/h.

Mattina: La mattinata proseguirà con cielo sereno e una temperatura di +28,4°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord con una velocità di 11,9km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che arriverà a +30,5°C. Il vento aumenterà leggermente provenendo da Sud – Sud Est con una velocità di 18,2km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una temperatura di +28,7°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord con una velocità di 17,4km/h.

Mercoledì 31 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,6°C e una brezza leggera da Nord con velocità di 7,1km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +28,2°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di 13,4km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che raggiungerà i +29,4°C. Il vento sarà moderato proveniente da Sud – Sud Est con una velocità di 17,2km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una temperatura di +28,1°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 4,5km/h.

Giovedì 1 Agosto

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +27,6°C e una brezza leggera da Nord – Nord Ovest con velocità di 7,4km/h.

Mattina: La mattinata proseguirà con cielo sereno e una temperatura di +27,9°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 7,9km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che arriverà a +29,1°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est con una velocità di 8,5km/h.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e una temperatura di +28,5°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Est con una velocità di 7,7km/h.

In base ai dati meteo forniti, la settimana a Siracusa si prospetta calda e soleggiata, con temperature che si manterranno elevate e cielo sereno per tutti i giorni considerati. Sono previste brezze leggere e venti moderati provenienti da diverse direzioni. Non sono segnalate precipitazioni, e l’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

