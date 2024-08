Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Caltanissetta si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con valori massimi attesi intorno ai 31,7°C nel primo pomeriggio.

Mattina:

La giornata inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli, intorno ai 21,2°C alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a superare i 28°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 6km/h e i 10km/h.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con qualche nuvola in arrivo verso le ore centrali. Le temperature raggiungeranno il picco massimo intorno ai 31,7°C alle 13:00, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 14km/h provenienti sempre da Nord Ovest.

Sera:

La serata sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo, con valori intorno ai 22,9°C alle 21:00. Il vento sarà ancora presente, ma con una diminuzione dell’intensità rispetto al pomeriggio.

In conclusione, Mercoledì 21 Agosto a Caltanissetta si prevede una giornata soleggiata e calda, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature elevate e cielo generalmente sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di idratarsi a sufficienza per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo a Caltanissetta.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.5° perc. +19.7° prob. 12 % 6.5 N max 10.1 Tramontana 83 % 1012 hPa 4 cielo sereno +18.8° perc. +19° Assenti 6.7 NNO max 6.6 Maestrale 84 % 1011 hPa 7 cielo sereno +23.1° perc. +23° Assenti 8.5 NNO max 11.4 Maestrale 60 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.8° perc. +27.9° Assenti 7.2 NO max 10.3 Maestrale 33 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.7° perc. +30.2° prob. 8 % 15.1 NO max 14 Maestrale 28 % 1010 hPa 16 poche nuvole +29° perc. +28.6° prob. 8 % 22.2 N max 18.9 Tramontana 40 % 1010 hPa 19 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° prob. 4 % 11.3 NNE max 19.3 Grecale 62 % 1012 hPa 22 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° Assenti 7.1 N max 11.6 Tramontana 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:44

