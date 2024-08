Meteo Trapani, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Trapani per Giovedì 29 Agosto mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 28,8°C nel primo pomeriggio, con una percezione di calore che potrà raggiungere i 30,7°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 60-70%.

Nella notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura che varierà dal 26% al 83%. Le temperature si manterranno intorno ai 25°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 3% e il 22%. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a superare i 28°C, con una leggera brezza che favorirà un clima piacevole.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo resterà sereno e privo di nuvole, con temperature massime che si attesteranno intorno ai 28,8°C. Il vento potrà aumentare leggermente di intensità, ma non supererà i 17km/h.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le condizioni rimarranno stabili con un cielo sereno e una temperatura che si abbasserà gradualmente fino ai 26°C. Il vento potrà soffiare con una certa vivacità, ma senza particolari variazioni rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata di Giovedì 29 Agosto all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +25.1° perc. +25.6° Assenti 5 SSE max 5.1 Scirocco 76 % 1016 hPa 4 nubi sparse +24.9° perc. +25.4° Assenti 3.2 SO max 3.5 Libeccio 73 % 1015 hPa 7 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4 ONO max 3.6 Maestrale 68 % 1016 hPa 10 cielo sereno +28.1° perc. +29.7° Assenti 12.2 NO max 9.3 Maestrale 61 % 1016 hPa 13 cielo sereno +28.8° perc. +30.7° Assenti 16.8 N max 16.3 Tramontana 60 % 1015 hPa 16 cielo sereno +28.3° perc. +30.4° Assenti 15.2 N max 17 Tramontana 64 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.7° perc. +28.5° Assenti 15.4 NE max 18.3 Grecale 72 % 1015 hPa 22 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 14.1 NE max 16.5 Grecale 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:40

