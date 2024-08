Previsioni Meteo Novara: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Novara si prospetta una giornata con condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 70-80%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità che varierà tra i 7km/h e i 24km/h.

Durante la mattina, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a poche nuvole e a un aumento delle temperature fino a superare i 30°C. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, intorno al 5-10%, e l’umidità si manterrà intorno al 60%. Il vento sarà prevalentemente debole, con direzione variabile tra Sud Est e Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e le temperature massime toccheranno i 32°C. Il vento sarà ancora leggero, con una probabilità di precipitazioni vicina allo 0% e un’umidità che si manterrà intorno al 55-60%. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nel tardo pomeriggio e in serata, con temperature che si abbasseranno gradualmente fino ai 20°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Novara indicano una giornata all’insegna del sole e delle temperature elevate, con un clima piacevole e condizioni ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le precipitazioni saranno limitate alle prime ore del giorno, mentre nel resto della giornata il cielo sarà prevalentemente sereno. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.47 mm 7.4 NNE max 11.2 Grecale 84 % 1007 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.8° prob. 66 % 9.6 NE max 21.9 Grecale 93 % 1008 hPa 6 nubi sparse +20.8° perc. +21.1° prob. 45 % 5.5 N max 7.7 Tramontana 82 % 1009 hPa 9 poche nuvole +26.7° perc. +27.8° prob. 11 % 3.3 SE max 4.5 Scirocco 62 % 1009 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +31.2° prob. 5 % 5.6 SSO max 6.3 Libeccio 55 % 1008 hPa 15 cielo sereno +30.1° perc. +32° prob. 4 % 7.1 S max 6.4 Ostro 55 % 1007 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +29.4° prob. 11 % 4.2 SSO max 6.2 Libeccio 69 % 1007 hPa 21 nubi sparse +23.9° perc. +24.4° prob. 22 % 4.5 NE max 5.1 Grecale 79 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.