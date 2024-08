Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Domenica 11 Agosto a Novara si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso della giornata le nuvole aumenteranno, portando a un cielo parzialmente nuvoloso.

Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i 24,1°C e i 33,2°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, garantendo una sensazione di calore costante durante l’intera giornata.

Il vento soffierà principalmente da direzione Sud – Sud Ovest, con una velocità che varierà da 4,2km/h a 7,5km/h. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune ore della giornata, ma non supereranno i 6,7km/h.

Le precipitazioni sono previste solo nel primo pomeriggio, con una probabilità del 11%. Tuttavia, non sono attese piogge significative che possano influenzare in modo rilevante la giornata.

L’umidità si manterrà costante intorno al 50-80%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015-1019hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo concludere che Domenica 11 Agosto a Novara sarà caratterizzata da un clima caldo e variabile, con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature rimarranno elevate, garantendo una sensazione di calore costante. Le precipitazioni saranno limitate e non influenzeranno in modo significativo le condizioni meteorologiche complessive.

Per i prossimi giorni a Novara, si prevede un mantenimento delle temperature elevate e una variabilità delle condizioni meteo, con possibili nuvolosità alternate a schiarite. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche a Novara.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.9° perc. +24.4° Assenti 6.9 N max 7.2 Tramontana 80 % 1019 hPa 4 poche nuvole +22.8° perc. +23.3° Assenti 5.1 NNE max 5.2 Grecale 82 % 1019 hPa 7 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.8 NNE max 4.5 Grecale 68 % 1019 hPa 10 cielo coperto +31° perc. +33.9° prob. 2 % 4.5 SSO max 4.2 Libeccio 56 % 1018 hPa 13 nubi sparse +33° perc. +35.9° prob. 11 % 6.1 SSO max 5.8 Libeccio 49 % 1016 hPa 16 nubi sparse +32.5° perc. +35.8° prob. 11 % 6.2 SSO max 5.4 Libeccio 52 % 1015 hPa 19 nubi sparse +27.5° perc. +29.5° prob. 11 % 2.7 NO max 4.4 Maestrale 68 % 1014 hPa 22 nubi sparse +25.5° perc. +26° prob. 6 % 7.7 N max 9.2 Tramontana 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:35

