Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per domani sabato 10 agosto

Sabato 10 Agosto a Reggio Calabria si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno elevate durante l’arco della giornata, con valori che potranno superare i +35°C durante le ore centrali.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già dalle prime ore del giorno. La brezza leggera proveniente dal Nord contribuirà a rendere la situazione più gradevole, nonostante il caldo intenso.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31-32°C, ma la percezione potrebbe essere di qualche grado superiore a causa dell’umidità che si manterrà intorno al 57-58%.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +27-28°C. Il vento proveniente dal Nord contribuirà a rinfrescare l’atmosfera, mentre l’umidità si manterrà intorno al 66-77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le condizioni climatiche previste.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 11.7 N max 16.3 Tramontana 73 % 1016 hPa 3 cielo sereno +25.9° perc. +26.5° Assenti 11.7 N max 16.1 Tramontana 76 % 1016 hPa 6 cielo sereno +28.4° perc. +31.1° Assenti 9.9 N max 11.3 Tramontana 68 % 1017 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +34.8° Assenti 5.6 NNO max 9.3 Maestrale 57 % 1017 hPa 12 cielo sereno +31.7° perc. +35.2° Assenti 5.6 OSO max 10.4 Libeccio 56 % 1017 hPa 15 poche nuvole +30.7° perc. +33.8° Assenti 1 NO max 8.2 Maestrale 58 % 1017 hPa 18 cielo sereno +27.7° perc. +30.6° Assenti 4.8 NNO max 6.2 Maestrale 74 % 1017 hPa 21 cielo sereno +27.1° perc. +29.2° Assenti 8.1 N max 11 Tramontana 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 19:53

