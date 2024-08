Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siracusa indicano cielo sereno e copertura nuvolosa al 0% nei prossimi giorni. Le temperature si manterranno intorno ai 28-30°C, percepite come leggermente più elevate. Il vento sarà prevalentemente leggero, proveniente da diverse direzioni. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 60%. Le condizioni rimarranno stabili, offrendo un clima piacevole per godersi le giornate di metà agosto.

Lunedì 12 Agosto

Nella notte a Siracusa, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,5°C, con una percezione di 31,3°C. Il vento soffierà a 12,5km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 15,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 67% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Per la mattina, il cielo rimarrà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno leggermente, con valori intorno ai 29,5°C e percepite come 32,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 16,6km/h da Nord Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 63% e una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il meteo a Siracusa sarà caratterizzato da cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di circa 29,8°C, con una percezione di 32,5°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 14,8km/h, con raffiche leggere fino a 15km/h. L’umidità si attesterà al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,6°C, con una percezione di 31,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Martedì 13 Agosto

Durante la notte a Siracusa, il cielo sarà sereno senza nuvole, con temperature intorno ai 28,4°C e percepite come 30,7°C. Il vento soffierà leggero a 4km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 64% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nelle prime ore del mattino, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui 29°C, con una percezione di 31°C. Il vento sarà leggero a 4,4km/h da Nord Est. Le condizioni resteranno asciutte, con un’umidità del 60% e una pressione di 1011hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo a Siracusa sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 30°C, con una percezione di 32,4°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 12,2km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà al 56% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 29,8°C, con una percezione di 33,6°C. Il vento sarà leggero a 1,3km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Durante la notte a Siracusa, il cielo sarà sereno senza nuvole, con temperature intorno ai 28,8°C e percepite come 31,2°C. Il vento soffierà leggero a 9km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 63% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Nelle prime ore del mattino, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 29,3°C, con una percezione di 30,8°C. Il vento sarà leggero a 5km/h da Nord Est. Le condizioni rimarranno asciutte, con un’umidità del 64% e una pressione di 1010hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo a Siracusa sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di circa 30,1°C, con una percezione di 32,6°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 11,5km/h. L’umidità si attesterà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 29,3°C, con una percezione di 31,3°C. Il vento sarà leggero a 10,7km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Giovedì 15 Agosto

Durante la notte a Siracusa, il cielo sarà sereno senza nuvole, con temperature intorno ai 29,2°C e percepite come 30,9°C. Il vento soffierà a 10,2km/h provenendo da Nord. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 57% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nelle prime ore del mattino, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui 29,3°C, con una percezione di 30,8°C. Il vento sarà moderato a 10,6km/h da Nord. Le condizioni resteranno asciutte, con un’umidità del 55% e una pressione di 1012hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo a Siracusa sarà sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 30,5°C, con una percezione di 32,7°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 13,7km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si manterrà al 62% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 29,8°C, con una percezione di 33,6°C. Il vento sarà leggero a 1,3km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, i prossimi giorni a Siracusa si preannunciano caratterizzati da condizioni meteorologiche stabili, con cielo sereno e temperature estive. Le brezze leggere e la mancanza di precipitazioni renderanno l’atmosfera piacevole per godersi le giornate di metà agosto. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

